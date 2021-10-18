За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 38 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 367 происшествий с материальным ущербом.Госавтоинспекторами выявлено 64 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.Гороховецкий районПо предварительной информации, 11.10.2021 г. в 13:29 на 323 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля MAN с полуприцепом ШМИТЦ, 1975 г.р., допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем ГАЗ - 330232 под управлением водителя 1963 г.р., после чего съехал с проезжей части дороги и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и двое пассажиров а/м ГАЗ – 330232, 1989 г.р. 1946 г.р., направлены на амбулаторное лечение.Муромский районПо предварительной информации, 12.10.2021 г. в 17:00 на 14 км автодороги «Муром – М-7 «Волга» водитель автомобиля ВАЗ-21723, 1970 г.р., совершил съезд в правый по ходу движения кювет и наезд на дерево. В результате ДТП водитель направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 13.10.2021 г. в 11:08 в г. Ковров на ул. Кирова у д.126 водитель автомобиля Хавал F7X, 1972 г.р., допустил наезд на пешехода, 1980 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 17.10.2021 г. в 19:45 в г. Ковров на ул. Еловая у д.90 водитель автомобиля ВАЗ-217030, 2002 г.р., допустил наезд на пешехода 1996 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 14.10.2021 г. в 7:55 на 17 км автодороги «Волга – Станки – Мстера» вне населенного пункта водитель автомобиля Фольксваген – Пассат, 1982 г.р., не справился с управлением, допустил съезд в правый кювет, где произошел наезд на дерево. В результате ДТП пассажир а/м Фольксваген – Пассат, 1981 г.р., госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 15.10.2021 г. в 11:45 в г. Вязники на ул. Ленина у д.41 водитель автомобиля RENAULT – SR, 1980 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо во встречном направлении мотоциклу BSE - J1 250е под управлением водителя 1997 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла BSE - J1 250е госпитализирован.Гусь – Хрустальный районПо предварительной информации, 16.10.2021 г. в 16:30 на 29 км автодороги «Гусь-Хрустальный – Уршельский» водитель автомобиля Ауди – 80, 2000 г.р., совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП двое пассажиров а/м, 1987 г.р., направлены на амбулаторное лечение.