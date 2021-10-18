Власти Александровского района закажут проект рекультивации закрытой свалки в Машково.
Комитет по...
Власти Александровского района закажут проект рекультивации закрытой свалки в Машково.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации. Согласно сайту госзакупок, цена контракта составляет 7 960 795 рублей.
Заявки на участие в торгах начали принимать с 14 октября, электронный аукцион состоится 25 октября. Проект должен быть готов к июлю 22 года. Победитель торгов проведет комплекс инженерных изысканий и исследований на территории свалки, которые включают в себя:
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-экологические изыскания.
Подрядчику будет нужно получить положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект и провести публичные слушания.