Власти Александровского района закажут проект рекультивации закрытой свалки в Машково. Комитет по...

Власти Александровского района закажут проект рекультивации закрытой свалки в Машково.Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации. Согласно сайту госзакупок, цена контракта составляет 7 960 795 рублей.Заявки на участие в торгах начали принимать с 14 октября, электронный аукцион состоится 25 октября. Проект должен быть готов к июлю 22 года. Победитель торгов проведет комплекс инженерных изысканий и исследований на территории свалки, которые включают в себя:инженерно-геологические изыскания;инженерно-гидрометеорологические изыскания;инженерно-геодезические изыскания;инженерно-экологические изыскания.Подрядчику будет нужно получить положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект и провести публичные слушания.