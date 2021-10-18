Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в августе текущего года.

В начале августа текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о хищении товарно-материальных ценностей из городского продуктового магазина.Полицейские установили, что в этот день в помещение торговой точки вошел неизвестный мужчина и, угрожая металлическим гвоздодером, стал требовать продукты питания. Испугавшись за свою жизнь, продавец отдала злоумышленнику требуемое, после чего неизвестный скрылся с места преступления.В этот же день нарядом патрульно-постовой службы полиции и оперативными сотрудниками по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 47-летний местный житель, который сознался в содеянном.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.