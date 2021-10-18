47-летний злоумышленник ворвался в магазин с гвоздодером и стал требовать продукты. Теперь грабитель предстанет перед судом. Как сообщают полицейские, житель Гусь-Хрустального района
<a href="https://33live.ru/novosti/18-10-2021-zhitel-gus-xrustalnogo-rajona-vorvalsya-v-magazin-s-gvozdoderom-i-stal-ugrozhat-prodavshhice.html" target="_blank">Житель Гусь-Хрустального района ворвался в магазин с гвоздодером и стал угрожать продавщице</a> - 47-летний злоумышленник ворвался в магазин с гвоздодером и стал требовать продукты. Теперь грабитель предстанет перед судом. Как сообщают полицейские, житель Гусь-Хрустального района
[url=https://33live.ru/novosti/18-10-2021-zhitel-gus-xrustalnogo-rajona-vorvalsya-v-magazin-s-gvozdoderom-i-stal-ugrozhat-prodavshhice.html]Житель Гусь-Хрустального района ворвался в магазин с гвоздодером и стал угрожать продавщице[/url] - 47-летний злоумышленник ворвался в магазин с гвоздодером и стал требовать продукты. Теперь грабитель предстанет перед судом. Как сообщают полицейские, житель Гусь-Хрустального района