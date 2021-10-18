47-летний злоумышленник ворвался в магазин с гвоздодером и стал требовать продукты. Теперь грабитель предстанет перед судом. Как сообщают полицейские, житель Гусь-Хрустального района

47-летний злоумышленник ворвался в магазин с гвоздодером и стал требовать продукты. Теперь грабитель предстанет перед судом. Как сообщают полицейские, житель Гусь-Хрустального района ограбил магазин. Он ворвался в торговое помещение с металлическим гвоздодером и стал угрожать продавщице. Женщина испугалась за свою жизнь и отдала злоумышленнику продукты питания. После этого мужчина скрылся. Его удалось задержать в тот