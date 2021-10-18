Жители микрорайона Красный Октябрь Киржача недовольны ремонтом сорванных стихией крыш. Ураган был...

Жители микрорайона Красный Октябрь Киржача недовольны ремонтом сорванных стихией крыш. Ураган был ещё в августе, но ремонт пришёлся на осенний сезон дождей. Главный вопрос: во сколько обошлись работы, сделанные наспех, и кто ответит за последствия такого ремонта? - выясняла наша съёмочная группа.Вместо горы строительного мусора на Первомайской 14А ещё несколько дней назад располагался ухоженный палисадник. О нем заботилась одна из жительниц дома. Строители же цветник предпочли не заметить.Как и надвигающихся дождей. Во время ремонта кровли, квартиры жильцов второго этажа затопило.- Нельзя так с людьми. Ну соберите вы собрание, объясните людям. Стали спрашивать у них, сколько это будет продолжаться. Неделю говорят, потом 10 дней, потом, пока погода откроется. "Вы ждете, что снова дождь пойдет?" "Нет, мы ждем, пока снег пойдет". Стала просить, вы что-то сделайте с потолками. 4 дня я ждала, пока наше телевидение не приехало и тогда они день в день нашли специалистов, чтобы слили воду мне с потолков, после чего у меня проблемы со светом начались.Этот дом - один из трёх зданий, которые было решено капитально отремонтировать, после августовского урагана. Но срок проведения работ пришелся на осенний сезон дождей. И теперь, когда крыша восстановлена, люди требуют у строителей возместить убытки. На стенах и потолках остались разводы.А всего от ветра в Киржаче пострадали 15 зданий. Этому дому на улице Свердлова 12 повезло еще меньше. Капитальный ремонт здесь делали сами, в 13 году, и новый им теперь не светит. Не положено. Ураган повредил меньше 70 процентов кровли. Поэтому им сделали ремонт текущий.Управляющая компания осуществила ремонт на скорую руку и пояснила нам, что средства на ремонт будут списаны со счета нашего дома, но эти средства жители дома копили долгое время для того, чтобы осуществить замену труб холодного водоснабжения, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.Денег на счету дома нет. Фонд капитального ремонта средства выделять отказывается, а подлатали крышу плохо, говорят жильцы - просто заделали дыры старым железом. Результат - опять же промокшие потолки и плесневеющие стены. Жильцы хотят хотя бы увидеть смету, чтобы узнать во сколько обошёлся такой наспех сделанный ремонт.В управляющей компании с жалобами не согласны. Устранить недочеты не против, но только за деньги жильцов.- Железо, конечно, где-то старое мы прибили, где-то новое. Воронки мы им там сделали новые. Мы им там даже вентканалы восстановили. Они хотят, чтобы мы удлинили его, это железо, и сделали выпуск, чтобы вода не затекала на балконные плиты. Давайте решение собственников. Как скажете, мы так и сделаем. Хотите удлинить за счет средств жителей. Будут протечки, звоните.Жители же расставаться с деньгами не хотят. Они обратились в прокуратуру.Любовь Истратова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"