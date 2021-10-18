Сейчас главный символ областной столицы постоянно находится под динамическими нагрузками, а белый камень под воздействием выхлопных газов.

Во Владимире рассчитывают зимой 2022 года принять решение о корректировке схемы движения вокруг «Золотых ворот». Необходимость ограничения потока машин обусловлена негативным воздействием на памятник ЮНЕСКО. Об этом коллегам из ТАСС рассказал врио губернатора региона Александр Авдеев.Сейчас главный символ областной столицы постоянно находится под динамическими нагрузками, а белый камень под воздействием выхлопных газов.«Зимой мы планируем согласовать наш проект, либо найти альтернативный вариант», - подчеркнул глава региона.Ранее мэр Владимира Андрей Шохин представил идею расширения пешеходной зоны за счёт ограничения движения транспорта в охранной зоне объекта культурного наследия. Транспортные потоки с улиц Дворянской и Большой Московской планируется направить на Октябрьский проспект и Лыбедскую магистраль. Проектировщики предлагают соединить Октябрьский проспект с улицей Дворянской в районе Театральной площади.Перед реализацией проект пройдёт через общественные слушания, согласование с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия и другими ведомствами.