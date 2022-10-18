Объединить лучших налоговых юристов и создать благоприятные условия для профессионального развития....

Объединить лучших налоговых юристов и создать благоприятные условия для профессионального развития. В Суздале начал свою работу Правовой форум ЦФО, который организован по инициативе Федеральной налоговой службы России.Диалог с налогоплательщиками должен быть честным и прозрачным. На Правовом форуме в Суздале обсуждают проблемы налогового регулирования и находят инструменты для их решения. Форум собрал ведущих экспертов России.Юлия Шепелева, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России:– Нам очень бы хотелось чтобы мы не разделяли себя и не говорили государство и бизнес, а говорили мы. И действительно есть актуальные проблемы текущие проблемы в правоприменительной практике.Тематических этапов- несколько. В одном - 17 команд- лучшие представители Федеральной налоговой службы соревновались не только в знаниях, но и творческом подходе. Например, нужно было придумать 3 оригинальных числа и логично объяснить свой выбор. В другом - каждый желающий смог подискутировать с представителями органов государственной власти и судейского сообщества, а также послушать выступления финалистов конкурса научных статей.Софья Енгуразова, советник Правового управления Федеральной налоговой службы России:– В любой момент, в любой ситуации и всегда есть над чем работать и куда расти и развиваться, поэтому сейчас такие мероприятия позволяют аккумулировать наши силы для того чтобы действительно вырабатывать необходимые решения.По итогам работы форума налоговые юристы подготовят ряд изменений в действующее законодательство. Это даст ощутимую поддержку реальному сектору экономики всей страны.Александр Сыпченко, Егор Герасимов.Вести-Владимир