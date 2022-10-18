Количество жертв трагедии выросло до 13 человек.

Губернатор Владимирской области выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения самолёта СУ-34 в Ейске. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.«В результате авиакатастрофы в Краснодарском крае пострадали и погибли люди. Это трагедия, к которой никто не остаётся равнодушным. Искренне соболезнуем людям, потерявшим своих близких. Всем сердцем желаем скорейшего выздоровления жителям, находящимся в больнице», - подчеркнул Александр Александрович.Напомним, что количество погибших в результате падения летательного аппарата в жилом массиве Ейска . Подробно хронологию событий можно отследить в сюжете наших коллег из