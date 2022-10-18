По уголовному делу в отношении жителя Александрова за приобретение и хранение в целях сбыта...

По уголовному делу в отношении жителя Александрова за приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере вынесен обвинительный приговор.Судом установлено, что подсудимый, находясь на территории оптового рынка «Садовод» в г.Москва, приобрел немаркированные табачные изделия на сумму более 2000000 рублей, которые привез в специализированные магазины г.Александрова и Александровского района, реализующие продажу табачной продукции с целью последующего их сбыта.За совершение указанного преступления осужденный подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 400000 рублей. Контрафактная табачная продукция изъята. сообщила пресс-служба судов Владимирской области.При назначении наказания судом учтено, что подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ранее к уголовной ответственности не привлекался, воспитывает трех малолетних детей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com