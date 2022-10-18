Жители региона находят плоды весом до двух килограммов.

Все чаще владимирцы стали публиковать в соцсетях снимки с грибами весом от одного до двух килограммов. Биолог Руслан Жуков объяснил, почему во Владимирской области осенью 2022 года встречаются грибы-гиганты.«Любимое многими лакомство состоит из плодовых тел и грибницы. Плодовое тело - способ размножения. Основная часть - это грибница, которая живёт десятки и даже сотни лет, распространяясь по земле на десятки километров. Для разрастания плодовых тел выделяют два определяющих фактора - тепло и наличие влаги. Лето 2022-го оказалось засушливым, поэтому грибница «отдыхала». Осенью, с появлением осадков и сохранением тёплой погоды, начали появляться грибы. Грибница начала производить крупные плодовые тела. Чем они крупнее, тем больше спор могут дать для последующего размножения», - пишут наши коллеги из со ссылкой на специалиста.Добавим, что собирать грибы рекомендуется до ноября.