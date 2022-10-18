Более 6-ти лет в регионе работает проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры...

Более 6-ти лет в регионе работает проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». В медицинских комплексах ведут прием врачи из областного центра, проводятся востребованные виды УЗИ. Все подробности – в нашем сюжете.Получить консультацию врачей смогли уже более 275 000 земляков. По просьбам жителей поселка Ставрово Собинского района в передвижном центре здоровья прием провели специалисты УЗИ сосудов шеи, УЗИ сердца и кардиолог.Наталья Васенина, жительница поселка Ставрово:– Каждый месяц посещаю передвижной центр «Милосердие и порядок». Записался и пришел в свое время, и тебя принимают, и ждут. Проект передвижного центр здоровья – это реальная помощь для всех жителей нашего поселка и региона. И конечно же я хочу поблагодарить нашего дорогого уважаемого депутата Григория Аникеева за создание такого замечательного проекта.Ежедневно в разные уголки региона выезжают три медицинских комплекса. Более 300 жителей Владимирской области получают консультации врачей рядом с домом.Наталья Осипова, администратор передвижного центра здоровья:– В медицинских центрах ведут прием востребованные и квалифицированные врачи-специалисты. Есть необходимая УЗИ-диагностика. Запись проводится по телефону горячей линии, заранее. люди приходят к назначенному времени и без очереди получают консультацию врача.Своевременно проведенные обследования помогают сохранить здоровье. Очень важно вовремя попасть на прием к врачу и, при необходимости, пройти лечение.Александра Голубина, врач ультразвуковой диагностики:– Ультразвуковое исследование - это одно из важных и удобных методов диагностики во многих медицински областях. В большей степени на данное исследование приходят пациенты в более старшем возрасте. Когда выявляем какую-нибудь структурную патологию. Или какую-нибудь серьезную патологию - мы направляем к более узким специалистам для назначения лечения и дальнейшей диагностики.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» в ВКонтакте и на сайте общественной организации.Максим Калашников, Егор Герасимов.Вести-Владимир