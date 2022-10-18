9,2 тысячи проездов через рамку взимания платы было зафиксировано на участке трассы М-12 от пересечения с М-7 «Волга» до развязки с дорогой на Гусь-Хрустальный, рассказали в пресс-службе ГК

9,2 тысячи проездов через рамку взимания платы было зафиксировано на участке трассы М-12 от пересечения с М-7 «Волга» до развязки с дорогой на Гусь-Хрустальный, рассказали в пресс-службе ГК «Автодор» 17 октября. 68% проехавших машин – легковые авто, большегрузы – 25, подметили в дорожной компании. Около 30% всех проездов оплачивались транспондерами, пополнить баланс которого можно на