Участок открыли 14 октября.

За выходные дни по новому участку платной трассы М-12 «Москва - Казань» во Владимирской области проехало более 8000 машин. Как рассказали в ГК «Автодор», от пересечения с М-7 до развязки с дорогой на Гусь-Хрустальный зафиксировано 9200 проездов.Трафик преимущественно состоит из легковых автомобилей - 68 %. Доля фур - 25%.Напомним, движение по участку автобана открыли 14 октября. Длина отрезка превышает 26 км. Для физлиц штраф за неоплату проезда по М-12 составляет 1500 рублей.