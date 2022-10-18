Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение в отношении отца и сына -...

Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение в отношении отца и сына - жителей Муромского района.Они обвиняются в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что 15 августа прошлого года сотрудники линейного отдела полиции в речном порту города Мурома проводили рейд на Оке в районе деревни Елино. Ими была замечена моторная лодка с рыбаками, которые ловили рыбу сетями. Что влечет за собой административную и уголовную ответственность.Когда злоумышленники подплыли к берегу, один из полицейских предъявил им служебное удостоверение и прошел в лодку. Но пьяные рыбаки отплыли на лодке от берега, столкнули сотрудника полиции в воду и нанесли ему несколько ударов по голове и лицу. И скрылись.Потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга, кровоподтека на голове, раны на верхней губе.Уголовное дело предстоит рассмотреть Меленковскому районному суду. Браконьерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.Фото https://www.pxfuel.com