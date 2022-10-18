Харитина – вестница будущих холодов.

Харитина – вестница будущих холодов.ИсторияХаритина жила в Киликии около 303 года нашей эры. Девушка несла веру в Господа и наставляла людей на пусть истинный, однако подверглась гонениям. Однако не отреклась она от Христа не смотря на страшные пытки, которым была подвергнута. Каждое из истязаний сопровождалось чудом: остриженные волосы выросли, а попытка утопить ее – не увенчалась успехом. Целой и невредимой вышла она из пены морской, где ее схватили вновь, чтобы надругаться над ее целомудрием. Тогда девушка, взмолившись, отдала Богу душу. В честь ее самоотверженности и был установлен сегодняшний православный праздник.Традиции и приметыЖенщины пряли шерсть, а первую нитку надевали детям на левую руку – она защищала от сглаза.Мужчины начинали валять валенки к зиме.Утренний туман рассеялся – к хорошей погоде.Выпавший снег – к урожаю ржи, а его отсутствие – к позднему покрову.Штиль – к сильным холодам.Все сны имеют положительное значение, обещают прибыль или долгожданное приобретение.Что можно делать в День памяти святой ХаритиныЧтить память Святой мученицы Харитины.Ткать, прясть шерсть, заниматься рукоделием.Голодать, чтобы очистить тело и душу: от тягостей, обид, плохих мыслей.Что нельзя делать 18 октябряЗапрещается в сегодняшний церковный праздник начинать отношения, звать замуж, играть свадьбу – счастья это не принесет.Переезд следует отложить – резкая смена обстановки принесет неудачи.Нельзя в день памяти Святой Харитины завидовать – постарайтесь порадоваться успеху всех знакомых людей.Запрещается сквернословить – в этот православный праздник лучше побольше молчать, чтобы не накликать беду.