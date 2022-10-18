В начале недели стало известно, что губернатор области Александр Авдеев подписал 4 Указа о системе и структуре органов исполнительной власти. Таким образом он перешёл к очередному этапу

В начале недели стало известно, что губернатор области Александр Авдеев подписал 4 Указа о системе и структуре органов исполнительной власти. Таким образом он перешёл к очередному этапу формирования новой модели управления 33-м регионом. Напомним, с 2023 года в нашей области появится Правительство, состоящее из министерств. Возглавит его губернатор. Как ранее сообщал Александр Авдеев, создание нового