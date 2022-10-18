Эту культуру в России массово выращивают на Дальнем Востоке.А для 33-го региона она пока молодая....

Эту культуру в России массово выращивают на Дальнем Востоке.А для 33-го региона она пока молодая. Речь о сое. Фермеры из Юрьев-Польского района решились на эксперимент и впервые решили посадить ее в нашей почве. А реализовать задуманное помогли селекционеры из Щелково-Агрохим. Подробности в нашем сюжете.Бинго! Эксперимент удался. Так сельхозпроизводители Юрьев-Польского района говорят об урожае нового сорта сои "Бинго". Сейчас спецтехника собирает эту совершенно новую культуру. Хотя еще недавно здесь росла озимая пшеница.Андрей Митяев, главный агроном ООО "Небыловский":– Мы не пожалели, потому что поняли, что в нашем регионе возможно вырастить эту культуру. Мы проанализируем все. И, возможно, в следующем году увеличим площадь.В прошлом году селекционеры предприятия "Щелково Агрохим" впервые предоставили семена сои, которую агрономы посеяли на небольших пробных участках. В этом году площади посевов сои стали значительно больше.– Мы сейчас выкопаем кустик сои и посмотрим.Это необходимо, для того, чтобы увидеть, есть ли корневые клубеньки, в которых находятся азотфиксирующие бактерии. Если их много, то это хороший признак.– Клубеньки нужны для того, чтобы соя фиксировала азот из воздуха. И она фиксирует, это как бы дополнительный азот.Так же о том, что растение чувствует себя хорошо на владимирской земле говорит число стручков.– 11,12,13,14,15,16...Анастасия Сахарова, корреспондент:– В одном стручке находится по 2-3 так называемых "бобика". В каждом содержится большое количество белка. На вид они похожи на кедровые орехи. А на вкус - на арахис.Соя - культура многопрофильная. В ней сдержится до 40 процентов протеина. Она хороша и для корма крупного рогатого скота, и для удобрения. Используют ее в пищевой, косметической промышленности. Ухаживать за ней не так сложно, а все необходимые зарегистрированные пестициды и агрохимикаты можно приобрести у Щелково Агрохим.Оксана Федорова, глава владимирского представительства АО "Щелково Агрохим":– Если сельхозпроизводители заинтересуются и будут выращивать сою, то способы реализации данной культуры будет. Мало того, что культура интересна в посевобороте, она высокомаржинальная. На нее затрачивается не так много средств, но отдача от нее хорошая.Дешевый белок с низкой себестоимостью. Для нашего региона, соя – это в первую очередь новые возможности.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов.Вести-Владимир