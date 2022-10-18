Форвард "Реала" и сборной Франции Бензема стал обладателем "Золотого мяча".

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема получил награду France Football "Золотой мяч" как лучший футболист сезона-2021/22.Торжественная церемония вручения награды состоялась в понедельник в театре "Шатле" в Париже. 34-летний Бензема впервые стал лауреатом "Золотого мяча". В 2021 году награду в рекордный седьмой раз в карьере получил нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси.Всего форвард в прошедшем сезоне провел 46 матчей за "Реал", забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Вместе с мадридцами он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, став во всех трех турнирах лучшим бомбардиром. Он был признан лучшим игроком Лиги чемпионов (15 голов, 10 из них в плей-офф), а в августе получил награду лучшему игроку сезона-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций.В четверку лучших также вошли сенегалец Садио Мане, в прошлом сезоне выступавший за "Ливерпуль", а ныне представляющий "Баварию", бельгиец Кевин Де Брёйне из "Манчестер Сити" и поляк Роберт Левандовский, летом перешедший из "Баварии" в "Барселону".Левандовский получил трофей Герда Мюллера – награду лучшему голеадору прошлого сезона. Лучшим клубом был объявлен английский "Манчестер Сити"."Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.