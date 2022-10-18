Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю – с 17 по 23 октября 2022 года.

Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю – с 17 по 23 октября 2022 года.Любовь выходит в тренды! Давненько звезды нас не баловали гармоничными взаимоотношениями между Венерой и Марсом. После долгого перерыва мы снова видим эту парочку вместе. А значит, мужчинам и женщинам дается большой шанс найти общий язык друг с другом.Любовный ренессанс на этой неделе возможен, как никогда: 19 октября между Марсом и Венера сложится гармоничный аспект. Это день, когда можно восстановить диалог, нащупать подход к человеку противоположного пола. Хорош этот день и для бизнеса, и для творчества, и для здоровья.Правда, Венера сейчас избалована и может быть эгоистичной – она в тесном союзе с Солнцем, а оно способно как оберегать, так и возносить в облака. Это продлится до конца месяца, но пик влияния приходится на 22 октября. Творческие люди и все, кто связан с искусством и индустрией красоты, могут его почувствовать и использовать – удача будет близко.Положение Марса тоже сейчас самое завидное: его обхаживают и Солнце, и Венера, что с одной стороны обещает высокую работоспособность, хорошее здоровье и выносливость, а с другой может выглядеть как попустительство для агрессивных и эгоистичных людей: их сейчас мало что сдерживает. Такой нюанс стоит учитывать.Эта неделя – последняя, когда звезды будут помогать дипломатично разруливать конфликты, укреплять отношения, покупать красивые вещи, идеально подбирать подарки и новые прически, а также относительно легко зарабатывать деньги. В воскресенье Солнце и Венера перейдут в Скорпион, а Марс начнет буксовать и замедляться. Поторопитесь!Выходные лучше провести тихо и по-домашнему: капризная Луна будет не в лучшей форме и может помешать сделать что-то значимое. Мелкие дела по дому и незатейливые развлечения будут лучшим решением.ОвенЗавершайте процессы, связанные с партнерствами и союзами – время, благоприятное для них, заканчивается, хотя на это вам дана целая неделя. Кроме того, стоит напрячься и сделать рывок в таких делах, как написание текстов и важных писем, поездки по городу, получение и отправка посылок. На следующей неделе делать это будет сложнее.ТелецПродолжается время хороших денег и налаживания рабочих процессов. Для вас гармония между Марсом и Венерой – не про любовь, а про финансы и наведение порядка в делах и документах, обустройство офиса или рабочего места. Тут вы можете сделать все, что собирались реализовать еще полгода назад.БлизнецыМарс в вашем знаке продолжает собирать урожай благоприятных влияний со стороны Солнца и Венеры. Это прекрасное время для вас, когда можно и в делах преуспеть, и самооценку подлечить, и личную жизнь наладить. Постарайтесь успеть все это, так как со следующей недели шансы начнут улетучиваться.РакПонедельник будет последним днем, когда вам некомфортно и не везет с домашними делами или отношениями. Со вторника все постепенно начнут устаканиваться, но в выходные ваш запал подойдет к концу. Так что успейте со вторника по пятницу переделать все то, что запланировали на эту многообещающую неделю.ЛевЛьвы – дети Солнца, и дуэт светила с Венерой не сможет пройти для вас незамеченным. Следите за тем, чтобы не расслабиться и не начать думать, что вам все обязаны – это худшее, что вы можете взять от планет. Налегайте на ответственное отношение к любым делам, и они порадуют отличными результатами.ДеваПланируйте дела на начало недели, потому что к ее окончанию в ваш знак пожалует Луна, которая не в духе и топит за пессимизм. Так что беритесь за дела прямо с понедельника, чтобы в пятницу вам осталось только подвести черту. В субботу возможен приступ лени, бороться с которым бесполезно – отсыпайтесь.ВесыМесяц вечеринок в честь дней рождений Весов подходит к концу. Эта неделя последняя, когда вы будете в центре внимания, обласканные заботой Солнца и Венеры. Деловым Весам стоит собраться с мыслями и сделать сейчас важные насущные дела, пока Марс дает работоспособность и энергию.СкорпионВот это подарок! В воскресенье Солнце в обнимку с Венерой перейдут в ваш знак. С днем рождения, прекрасные Скорпионы! Устройте в этот день себе праздник, даже если до вашей даты еще далеко. Ну а с понедельника по субботу можете активно завершать все, что делали в октябре. Поставьте эффектную точку.СтрелецМарс продолжает свою гуманитарную миссию в вашем секторе партнерства, давай вам возможность и личную жизнь устроить, и в бизнесе продвинуться, и просто навести мосты с нужными людьми. Имейте в виду, что с 23 числа начнется самое пассивное время для вас, эту неделю нужно использовать по максимуму.КозерогУ вашего Плутона конфликт с Солнцем, поэтому поход к начальству, в органы власти или военкомат не закончатся ничем хорошим. Держитесь подальше от всех, кого принято называть «структурами». В бизнесе, работе и оздоровлении можно достичь впечатляющих успехов, туда и направьте свою энергию.ВодолейСреда может неожиданно расстроить или даже познакомить с депрессией Водолеев. Будьте в этот день начеку! В остальное время удача по-прежнему будет рядом, особенно если вы сумели разрешить главную проблему или задачу, которая тянется из прошлого. Не избегайте общения, соц.сетей, интересных тусовок – вам это на пользу.РыбыЛуна начнет неделю с комплиментарного отношения к вам, а закончит самокритикой и попытками вогнать вас в уныние. Не поддавайтесь, и тучи разбегутся! Важные дела планируйте на понедельник – четверг. Эти дни хороши для домашних дел, оплаты счетов, сбора справок, отношений с банками, составления семейного бюджета.