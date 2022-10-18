На суде парламентарий признал свою вину.

В Гусь-Хрустальном депутат СНД получил условный срок за серию мошенничеств с госконтрактами. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.Москвин А.П., являясь депутатом и исполнительным директором ООО «ГУРОМО», в конце 2020 и начале 2021 годов стал подрядчиком по трём госконтрактам на спиливание деревьев в детских садах №5 посёлка Мезиновский и №21 в деревне Нечаевская. С целью хищения бюджетных денег народный избранник предоставил в МКУ «Отдел строительного контроля» районной администрации недостоверные сведение об объёме древесины, подлежащей спиливанию. Далее он принёс в учреждение акты выполненных работ, по которым получил лишние 1,6 млн рублей.На суде парламентарий признал свою вину. Суд приговорил его к 5 годам условного срока. Ущерб возмещён. Вердикт не вступил в законную силу и может быть обжалован.