Среди поклонников давно ходят слухи о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной.

Среди поклонников давно ходят слухи о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной.Романы междуактерами, завязавшиеся во время съемок, уже давно стали привычным явлением вшоубизе. Но вот если пару Джоли и Пита давно простили за грешок десятилетнейдавности, то паре Данилы Козловского и Оксане Акиньшиной еще предстоит отстоятьу недоброжелателей свое право на счастье.Официально ниДанила, ни Оксана не комментируют свой роман. Зато поклонники пары уже обсудиливсе детали. А их достаточно: это и бывшая Козловского, недавно родившая емудочь, и двое детей Акиньшиной, которые живут с бывшим мужем.Интернет-хейтерыназывают Оксану разлучницей, а Даниле приписали разрыв общения с дочкой. Тем неменее, актеры периодически появляются на мероприятиях вместе, держась за руки.А теперь, судя по всему, Данилу Козловского и Оксану Акиньшину официально сдалис потрохами. Еще в сентябре таролог Марина Знаменская сделала расклад на пару,чтобы узнать их настоящие отношения.Так, стало известно,что отношения пары для обоих "по судьбе", то есть их было практическине избежать. Козловский и Акиньшина наполняют друг друга энергией, развитиеотношений идет планомерно. В то же время поочередно у них могут возникнуть мысли,что отношения слишком скучные, а один партнер раздражает другого."Интересные у них отношения, —говорит таролог и продолжает, — Романтика им дается легко, а вот совместныхпроектов желательно избегать". Это означает, что Даниле Козловскому иОксане Акиньшиной бывает тяжело найти общий язык, но они стремятся к компромиссам.Возможно, совсемскоро актеры официально подтвердят свою связь, а недоброжелатели примут новуюпару шоубиза — Оксану Акиньшину и Данилу Козловского.