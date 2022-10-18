УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации совместно с УМВД России по...

УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации совместно с УМВД России по Владимирской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий, выявлена и пресечена противоправная деятельность 51-летнего жителя г. Кольчугино.По месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты из незаконного оборота с признаками «кустарной» модернизации самозарядный карабин Симонова калибра 7,62мм, автомат АК калибра 7,62мм, пистолет – пулемет Судаева калибра 7,62мм, револьвер системы «Наган», граната РГД – 5. А также более 300 патронов различного калибра, основные части огнестрельного оружия, а также оборудование для модернизации средств поражений, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов было возбуждено уголовное дело. И решением Кольчугинского городского суда Владимирской области данный гражданин признан виновным. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и денежным штрафом в размере 15 тысяч рублей.Фото пресс-служба УФСБ по Владимирской области.