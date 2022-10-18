В 2022 году в Москве заменят свыше шести тысяч светильников.

В 2022 году в Москве заменят свыше шести тысяч светильников.Москва входит в пятерку самых освещенных городом мира. Это доказывают снимки из космоса. При этом увеличение освещенности улиц столицы не требует дополнительных затрат. Сейчас город тратит на это столь же, сколько и 10 лет назад, благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам управления.Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о работе по совершенствованию системы уличного освещения. По его словам, количество осветительных приборов в столице превысило один миллион: 730 тысяч светильников – наружное освещение, 308 тысяч – архитектурно-художественная подсветка.Каждый год натриевые и галогеновые лампы меняют на светодиодные, которые служат дольше и позволяют экономить до 30% электроэнергии.