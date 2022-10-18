Как сообщает , космонавт Олег Артемьев, находясь за рулем автомобиля, сбил сотрудника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Пострадавший получил переломы, его увезли в ..

Как сообщает , космонавт Олег Артемьев, находясь за рулем автомобиля, сбил сотрудника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Пострадавший получил переломы, его увезли в больницу.Инцидент произошел на пешеходном переходе вечером 17 октября. Пострадавший – Анатолий Уронов, об этом пишет . Отмечается, что космонавт был трезвым и сам вызвал скорую пострадавшему.Подробностей о происшествии и состоянии руководителя ЦПК пока нет. Как сообщает интернет-издание , в центре отказались комментировать инцидент.