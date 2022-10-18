Для сравнения, в интернете устройство можно приобрести за 40 тысяч.

Центральная городская больница в Коврове купила американский пульсоксиметр, стоимость которого в 23 раза превышает цену в интернет-магазинах. Согласно данным, , медтехника обошлась бюджету в 873 тысячи рублей.Устройство поставила компания «Медальянс». Masimo Radical-7 может работать в двух режимах: автономно и от электросети. Прибор предназначен для измерения сатурации кислорода, частоты пульса, определения качества кровоснабжения внутренних органов и доли карбоксигемоглобина в крови.Второй прибор коврвоские медики попытались приобрести в сентябре, но торги . Причины - неизвестны.Интересно, что в «сети» стоимость аппарата оценивается максимум в 40 тысяч рублей.