Мэр города Покров Олег Кротов разместил в соцсетях сообщение, в котором рассказал, что ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» не успело доделать ремонт на участке федеральной трассы М-7 в черте

Мэр города Покров Олег Кротов разместил в соцсетях сообщение, в котором рассказал, что ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» не успело доделать ремонт на участке федеральной трассы М-7 в черте города. «Сегодня открывают сквозной проезд по перекрестку М-7 – Больничный проезд. К сожалению, ремонт М-7 на этом приостанавливается до следующего сезона. Дорожное полотно от Больничного до Герасимова