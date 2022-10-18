Сейчас артистка строит семью с другим мужчиной.

Сейчас артистка строит семью с другим мужчиной.Дарья Калмыкова известна зрителям благодаря многочисленным ролям в сериалах и кино. На экранах ей часто приходилось играть героинь с непростой судьбой. Реальная жизнь актрисы тоже не всегда складывалась гладко. В 2015 году звезда развелась с супругом после долгих лет брака и была вынуждена заново строить личное счастье. А теперь Дарья оберегает самое сокровенное от посторонних глаз.Дарье Калмыковой посчастливилось появиться на свет в семье актеров и кинорежиссеров. Неудивительно, что наследница творческой династии тоже решила связать жизнь со сценой и съемками. Сразу после окончания школы Дарья поступила в Школу-студию МХАТ и вскоре начала блистать на экранах.Удача в карьере улыбнулась актрисе удивительно быстро. Калмыковой было всего 18 лет, когда она получила главную роль в картине "Сверчок за очагом". Впрочем, настоящая известность пришла к Дарье лишь через несколько лет. Артистку начали узнавать после выхода фильма "Учитель в законе".Личная жизнь Калмыковой начала набирать обороты так же быстро, как и карьера. В студенческие годы актриса встретила Александра Мохова, который был женат и на 20 лет старше. Дарья не скрывает, что Александр отчасти бросил семью из-за нее. Хотя, по словам актрисы, она долго не отвечала на его ухаживания.В 2003-м Калмыкова и Мохов сыграли свадьбу. Спустя четыре года звезда подарила мужу сына Макара. Несмотря на появление наследника, пара не смогла сохранить семью. В 2015 году брак рухнул. Вскоре после развода Александр нашел себе избранницу помоложе. Новой возлюбленной актера стала певица Ирина Огородник, которая младше его почти на 30 лет.Расставшись с мужем, Дарья посвятила себя работе и воспитанию сына. А потом в ее жизни появилась новая любовь в лице продюсера Николая Сергеева. В 2018-м Калмыкова вышла за возлюбленного замуж, а в следующем году стала мамой во второй раз. Ее младшему сыну Тихону исполнилось уже три года.Сейчас Дарье Калмыковой 39 лет. Она по-прежнему снимается в кино и часто появляется на экранах. А вот личную жизнь актриса предпочитает не выставлять напоказ. Судя по всему, в семье звезды царит гармония. Дарья рассказывала, что ее первенец Макар легко нашел общий язык с Николаем и полюбил младшего брата.