В 2023 году комплексное обустройство выполнят ещё на пяти «зебрах».

Во Владимирской области на федеральных трассах М-7 и Р-132 модернизировали семь пешеходных переходов. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».На М-7 безопаснее стали объекты, расположенные в Алексеевке, Павловском, Коурково, у поворота на Кику. Подрядчики установили новые импульсные двухсекционные светофоры типа Т7, а также дорожные знаки с внутренней светодиодной подсветкой. На опорах появились щитки вертикальной дорожной разметки.Аналогичным образом оборудовали Р-132 в микрорайоне Юрьевец. На 16-м км теперь есть светофор с кнопкой переключения режима.Добавим, что в начале октября на 160-ом км автомагистрали М-7 в селе Ворша смонтировали новый наземный пешеходный переход.В 2023 году комплексное обустройство выполнят ещё на пяти «зебрах».