Артур Смольянинов хорошенько получил за свои слова в адрес родины.

Артур Смольянинов хорошенько получил за свои слова в адрес родины.Исполнитель главной роли фильма "9 рота", пожалуй, неприятно удивил многих. В одном из последних интервью он заявил об отъезде из России, а между делом оскорбил соотечественников, назвав их "глупыми". Теперь Артур Смольянинов живет в США, где надеется продолжить свою карьеру, однако, по мнению Романа Худякова, на чужбине его ждет несладкая жизнь.Депутата возмутил тот факт, что артист, которому частенько доставались роли настоящих героев своей страны, поступил как трус. В первую очередь он бросил на произвол судьбы бывшую жену с маленькими детьми на руках, хотя в свое время клялся во всем помогать своей семье, несмотря на то, что она распалась. А в итоге он оказался простым балаболом, не сумевшим сдержать обещание и не подумавшим о том, кто защитит его близких в непростой ситуации.Артур Смольянинов, к слову, говорил, что его герой оказался "на грани пропасти", а самым верным решением он увидел побег на чужбину. Там, говорит звезда, уже предлагают сотрудничество. Правда, как показывает практика, российские актеры редко становятся голливудскими звездами, а значит, как артист, он подписала себе смертный приговор.Роман Худяков уверен, что теперь беглого болтуна ждут только второсортные роли."Когда доиграешь плохого русского, начинай играть водителей такси и посудомоек – самая востребованная профессия для актеров из России в США", – обратился к Артуру Смольянинову депутат в своем микроблоге.