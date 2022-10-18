На строящемся мосту через реку Оку на федеральной дороге М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань...

На строящемся мосту через реку Оку на федеральной дороге М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань начался монтаж вантовой системы. Строители установили три пары вант длиной 49,3 метра каждая.Всего на мосту через Оку будет смонтировано 34 пары вант – по 17 к каждому из двух пилонов. Длина самой короткой ванты составляет 39,2 метра, а самой длинной – 130,6 м. Сами ванты имеют от 9-ти до 60-ти прядей. Каждая прядь состоит из 7-ми проволок общим диаметром 19,2 мм, сообщила пресс-служба ГК "Автодор".«Разработан уникальный архитектурный облик моста и решения по его художественной подсветке. Ее включат в 2024 году, когда запустят движение по сооружению. Сейчас его строительная готовность - почти 60 процентов. Планируем замкнуть пролеты моста в мае 2023 года, пустить технологическое движение в июне», — отметил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.Мост через Оку – единственный вантовый мост на строящейся дороге М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Он свяжет берега Владимирской и Нижегородской области в районе города Мурома. Протяженность сооружения – 1377,6 метра с вантовым центральным пролетом длиной 254 метра. В его возведении задействовано порядка 1000 человек и более 100 единиц техники. Работы идут круглосуточно.Фото пресс-служба ГК "Автодор".