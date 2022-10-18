В Новой Москве есть множество интересных парков.

В Новой Москве есть множество интересных парков.За последние 10 лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) появилось множество парков и благоустроенных площадок для отдыха. В таких местах можно гулять, заниматься спортом, весело проводить время с близкими.Теперь жители города могут лучше познакомиться с ТиНАО. На портале "" появилось 10 онлайн-гидов по паркам Новой Москвы. Их подготовили совместно с командой программы "Мой район". "Там опубликованы подробные сведения о каждом парке, фотографии и подсказки, как удобнее добраться до места. Ознакомиться с ними можно как на сайте, так и в мобильном приложении", – рассказали в столичном департаменте информационных технологий.Поклонники творчества А. С. Пушкина могут отправится на прогулку по парку "". Там постройки напоминают о сюжетах и героях произведений известного русского писателя. Например, там есть тот самый дуб с золотой цепью, леший, Баба-яга и кот ученый. А еще можно прогуляться по Лукоморью, сделать снимок возле деревянных статуй 33 богатырей, заглянуть в избушку на курьих ножках.отлично подходит для занятий спортом. Он находится между парком усадьбы "Троицкое" и участком Троицкой камвольной фабрики. На поле можно сыграть в футбол, хоккей или флорбол. Там же есть площадка для воркаута и памп-трек (специальная велосипедная трасса с препятствиями).В парке также установлены деревянные детские игровые комплексы с канатами. У реки сделали деревянную набережную и смотровую площадку.Отдохнуть от городской суеты можно в парке "", который, кстати, отмечен правительством Москвы как лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий. Хоть это место создано в первую очередь для неспешных прогулок, любителям активного отдыха здесь тоже понравится, поскольку имеются спортивные тропы и экотропа.– место, где можно полюбоваться красотой природы. Парк открылся в 2017 году возле легендарного поселка писателей Переделкино в поселении Вкуковское. Здесь растут хвойные и лиственные деревья, среди которых можно гулять весь день. В парке есть велодорожки и спортивные площадки.На портале "Узнай Москву" также есть онлайн-маршруты для прогулок по паркам "", "", , по и .