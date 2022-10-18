Что советует нам мудрость предков? Народные приметы: Птицы подлетают к дому – наступят морозы;...

Что советует нам мудрость предков?Народные приметы:Птицы подлетают к дому – наступят морозы;Свадьба в этот день перейдет в скандал;Выпал первый снег - скоро холода;Чего нельзя делать:Жить в бардаке - избавьтесь от старых вещей.Нельзя стричься. А также красить волосы - это все только испортит.Обижать все живое, и надо гасить любые конфликты.Нельзя говорить о плохом, от этого будет только хуже.Фото https://www.pxfuel.com