Что советует нам мудрость предков?
Народные приметы:
Птицы подлетают к дому – наступят морозы;...
Что советует нам мудрость предков?
Народные приметы:
Птицы подлетают к дому – наступят морозы;
Свадьба в этот день перейдет в скандал;
Выпал первый снег - скоро холода;
Чего нельзя делать:
Жить в бардаке - избавьтесь от старых вещей.
Нельзя стричься. А также красить волосы - это все только испортит.
Обижать все живое, и надо гасить любые конфликты.
Нельзя говорить о плохом, от этого будет только хуже.
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