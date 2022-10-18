Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о своем отношении к украинским военным. По мнению бизнесмена, врага нельзя недооценивать.

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о своем отношении к украинским военным. По мнению бизнесмена, врага нельзя недооценивать.В своем запросе редакция CT News отметила, что после просмотра фильма бизнесмена Пригожина "Лучшие в аду" украинские военные не кажутся "отморозками". Во многих источниках их показывают именно такими, однако фильм разбивает этот стереотип. Журналисты поинтересовались, как видит ситуацию сам предприниматель."Все мы иногда отморозки. Что касается противника, откройте книгу любого известного военачальника или военного философа – у всех есть главное правило: относись к противнику с уважением, недооценивай свои силы и переоценивай противника. Это один из залогов успеха. Поэтому не считаю нужным заниматься наплевательством и шапкозакидательством. По сути своей мы все – славяне, просто сегодня они выбрали не ту сторону. Думаю, что когда-нибудь после хорошей драки, когда переломы заживут, вместе пойдем ******* соседнюю деревню", – предприниматель.Напомним, недавно состоялась премьера фильма Евгения Пригожина "Лучшие в аду". В нем раскрывается история бойцов "ЧВК Вагнера" во время боевых действий.