Ольга Орлова пожаловалось на свое состояние.

Ольга Орлова пожаловалось на свое состояние.Знаменитая блондинка, кажется, наконец-то обрела настоящее семейное счастье. Артистка тайно вышла замуж за бизнесмена, а недавно сообщила поклонникам радостную новость: она ждет ребенка от своего благоверного! Удивительно, но Ольга Орлова решилась залететь, можно сказать, на старости лет, ведь в этом году ей стукнет уже 45 лет!Так что, в том, что россияне активно следят за здоровьем экс-солистки "Блестящих" и переживают за ее самочувствие, нет ничего странного. В последнее время звезда получает немало вопросов о своем состоянии. В целом ведущая "Дома-2" чувствует себя хорошо, к тому же ее наконец-то покинул токсикоз, который сопровождал ранние сроки беременности.Однако недавно у Ольги Орлова появилась одна проблема. Как передает , бдительный народ заметил, что голос и речь у блондинки изменились: она стала говорить "в нос". Собственно, фанаты решили поинтересоваться, с чем это связано. Как оказалось, всему виной – ринит беременных, от которого сейчас и страдает певица."Очень тяжело дышать, особенно под утро", – сказала артистка.Теперь теледива вынуждена заливать свой задыхающийся организм лекарствами – каплями для носа, чтобы стало легче. Как рассказала Ольга Орлова, эта проблема у нее не впервые: во время прошлой беременности она страдала от того же недуга.