Кроме этого, он побывал в учебке в местечке Пакино.

Окружной учебный центр в Коврове посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков. За время мобилизации он уже во второй раз приехал к призванным из запаса резервистам.Орловский губернатор привез бойцам рюкзаки, одежду, обувь, спальники, термобельё, жгуты, наколенники и носки. Клычков уточнил, что сбор шёл «по всем фронтам». На месте он обсудил ряд проблем, которые поднимали военнослужащие и их родственники.«О принятых решениях глава региона объявит позднее», - подчеркнул его советник Сергей Лежнев.Далее госслужащий отправился в Пакино Владимирской области, где мобилизованные из Орловской области также проходят подготовку к участию к СВО.«Тоже передали ребятам рюкзаки с принадлежностями и «посылки солдатам» которые приобретали через фонд поддержки солдат», - резюмировал Лежнев.