Когда придет тепло в Уршельскую больницу? В медучреждении продолжается капитальный ремонт системы...

Когда придет тепло в Уршельскую больницу? В медучреждении продолжается капитальный ремонт системы отопления.В департаменте здравоохранения сообщили, что в работы в больнице идут в соответствии со сроками, заявленными в контракте. Завершить установку батарей подрядчик, по информации облздрава, должен ко второму ноября. Сейчас во всех палатах установлены обогреватели. Впрочем, сегодня из-за отключения электроэнергии в поселке они не работали, но уже после 16.00 свет вернулся в дома и соцобъекты.И как сообщают в департаменте здравоохранения, завтра в Уршельском состоится встреча с подрядчиком для решения вопроса о досрочном завершении ремонтных работ.