Бывшим осужденным следует дать возможность принять участие в спецоперации. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на вопрос сетевого издания Ридус. Журналисты напомнили об инициативе депутатов Госдумы разрешить призыв по мобилизации на военную службу граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость.

Бывшим осужденным следует дать возможность принять участие в спецоперации. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на вопрос сетевого издания "Ридус". Журналисты напомнили об инициативе депутатов Госдумы разрешить призыв по мобилизации на военную службу граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость.Предприниматель предположил, что рассматриваемый в Госдуме законопроект будет применяться в тех случаях, когда до снятия судимости гражданам, уже вышедшим на свободу из мест заключения, остается еще несколько лет. Таким гражданам следует дать возможность принять участие в спецоперации, уверен Пригожин."Если человек совершил тяжкое преступление, сел в 25 лет, освободился в 40 лет, сейчас ему 45, а судимость снимется, когда ему будет к 50, то принимайте закон и отпускайте его на войну", — приводит слова Евгения Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".В этом случае, по мнению бизнесмена, человек уже отсидел свое по закону и не должен перед всеми раскланиваться на каждом углу.