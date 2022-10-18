Мусор уберут, а состояние дороги принято к сведению. Так ответили в мэрии на наш запрос по поводу проблемной территории под окнами дома №1 на улице Сущевская. В августе здесь снесли гаражи, а

Мусор уберут, а состояние дороги принято к сведению. Так ответили в мэрии на наш запрос по поводу проблемной территории под окнами дома №1 на улице Сущевская. В августе здесь снесли гаражи, а мусор убрали не полностью. Хлам оказался в овраге, пожаловались местные жители. Кроме того, дорога, которая ведет к гаражному кооперативу, полностью разбита. В непогоду