Через новый участок М-12, открытый с опережением срока в Собинском районе, уже проехали свыше 9...

Через новый участок М-12, открытый с опережением срока в Собинском районе, уже проехали свыше 9 тысяч автомобилей."Дорожной" статистикой поделилась государственная компания "Автодор". Напомним, первый участок платной высокоскоростной магистрали- его протяженность 26 километров- был открыт 14 октября на участке М-12 - от пересечения с М-7 "Волга" до развязки с дорогой на Гусь-Хрустальный. Как сообщают в "Автодоре", в потоке преобладали легковые автомобили- почти 70 процентов. Почти треть поездок водители оплатили траспондерами. Если не заплатить за проезд в течение пяти дней, Ространснадзор оформит постановление об административном правонарушении. Для легкового авто штраф составит полторы тысячи рублей, для грузового транспорта- 5 тысяч рублей. Штрафные санкции аннулируются в течение 20 дней, если оплатить проезд. Позже придется оплатить и проезд, и штраф.