Снабжающая водой 5 тысяч городищенцев фирма «Водоканал-сервис» может быть признана банкротом уже в...

Снабжающая водой 5 тысяч городищенцев фирма «Водоканал-сервис» может быть признана банкротом уже в начале ноября. На этом настаивает «Энергосбыт Волга», которой «Водоканал-сервис» должен более 10 миллионов рублей за электричество.Фирма-должник утверждает, что до нее доходит не более 40% платежей за водоснабжения - отсюда и все проблемы. И начала практиковать временные отключения воды. Жители в панике. Тем более, что многие из них исправно оплачивают счета. Их точка зрения изложена в прилагаемом видео.Съемочная группа "Вестей" разбирается в этой ситуации на месте событий. Сморите репортаж из Городищ в следующих выпусках новостей, на нашем сайте и в соцсетяхФото https://www.pxfuel.com