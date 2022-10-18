19 октября православные чтят память Фомы - одного из двенадцати апостолов. По народному календарю...

19 октября православные чтят память Фомы - одного из двенадцати апостолов.По народному календарю этот день называется Фомин день. Это ученик Иисуса Христа, который не верил в то, что Спаситель воскрес, пока сам не убедился, что Сын Божий вернулся к жизни. Из-за этого и пошла поговорка «Фома неверующий».Существуют разные версии по поводу того, в каком году он претерпел мучительную смерть в Индии: кто-то говорит, что апостол скончался в 68-ом, а другие – в 72-ом. Сейчас его мощи находятся в Италии в соборе Базилика Святого Фомы.Какие запреты действуют в Фомин день?В этот день нельзя тратить напрасно деньги, вести себя вызывающе, громко разговаривать и смеяться, быть неоправданно щедрым и раздавать свое добро. Иначе таким поведением можно привлечь к себе проблемы в финансовой и социальной сфере.Запрещено 19 октября лениться, долго спать, избегать работы, переносить свои обязанности на другое время.Нельзя быть не только расточительным, но и жадным, в частности, что касается подаяния и помощи нуждающимся — впереди будут голодные времена.Нельзя показывать свои запасы и накопления чужим людям — могут сглазить.Девушкам запрещено рассказывать о своих поклонниках и ухажёрах, иначе они могут исчезнуть из их жизни.Народные приметы на 19 октября 2022 года:На улице безветренно – придут холодные времена.Кучевые облака на Фому можно наблюдать крайний раз.Если выпал сухой снег, придет теплое лето.Увидите стаи воронов – ждите ненастье.Если вечером солнце отливает бледным цветом, то ветер подует с запада.Красный закат принесет плохую погоду и ветер.Первый снег говорит о том, что настоящая зима наступит через 40 дней.Яркие звезды светят с северной стороны - выпадет снег, а если с южной – придут солнечные дни.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos