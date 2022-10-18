Ани Лорак так и не определилась, на чьей она стороне.

Ани Лорак так и не определилась, на чьей она стороне.Народная артистка Украины Ани Лорак долгие годы активно выступала в России, не обращая внимание на критику со стороны своих земляков. Певица на протяжении восьми лет постоянно получала негативные сообщения с родины, однако не прекращала творческую карьеру в нашей стране. Лишь после начала специальной военной операции она отменила свои концерты.Сегодня представительнице Украины на международном музыкальном проекте "Евровидение" приходится зарабатывать деньги, выступая на частных мероприятиях. Средства для существования артистка ищет на просторах СНГ. Недавно она выступала на корпоративе в Армении.Разумеется, подобный сценарий никак не устраивал певицу, привыкшей выступать для большой аудитории. Ани Лорак решила изменить ситуацию и поехать на гастроли по Европе. Ради концертов в Чехии и Германии артистка пошла на двуличный шаг.По данным газеты "Комсомольская правда", на официальном сайте исполнительницы вышел анонс предстоящего тура, в котором Ани Лорак была нарзана "самой титулованной певицей Украины". Не удивительно, что украинцы пришли в бешенство от поведения их землячки.На певицу накинулись местные СМИ. Украинские журналисты буквально растерзали Ани Лорак за смену позиции, обвинив ее в предательстве. По версии прессы, своим поступком исполнительница "пробила дно". В итоге, ей пришлось отказаться от тура по городам ФРГ.