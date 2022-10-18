За первые восемь месяцев 2022 года столичные производители одежды нарастили выпуск продукции в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Более 200 городских предприятий производят классические костюмы, школьную, спортивную форму и другие изделия.

За первые восемь месяцев 2022 года столичные производители одежды нарастили выпуск продукции в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Более 200 городских предприятий производят классические костюмы, школьную, спортивную форму и другие изделия.Московские предприятия наращивают объемы производства одежды после ухода ряда зарубежных компаний. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.По его словам, в этом году городские предприятия нарастили производство одежды в 2,7 раза. Объем поставок заказчикам увеличился до 32 миллиардов рублей, уточнил заместитель мэра.Московские компании производят школьную и спортивную форму, кожаные и вязаные вещи, одежду для активного отдыха и альпинизма. Также растет производство спецодежды – на 46%, передает портал mos.ru.Москва активно поддерживает отечественных производителей. Город предоставляет без торгов землю для реализации крупных инвестиционных проектов.Так, столицаземельный участок для строительства фабрики в районе Алтуфьево. Там будут шить спецодежду, изделия из кожи и меха, а также гражданскую верхнюю одежду.Напомним, что весной текущего года Москва приняла дополнительные меры поддержки бизнеса. Всего за пять месяцев текущего года столица выделила на помощь предприятиям около 22 миллиардов рублей. Это больше, чем в пандемийном 2020 году.