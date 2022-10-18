Реконструкция стадиона является крупнейшим инфраструктурным проектом для г. Струнино. При...

Реконструкция стадиона является крупнейшим инфраструктурным проектом для г. Струнино.При реализации проводимых на стадионе работ планировалось заново переоборудовать футбольное поле с установкой дорогостоящих дренажной системы, газона, обустройством трибун, мачт освещения, информационного табло. Футбольный стадион планировалось использовать для нужд воспитанников МБУ «Струнинский детско-юношеский спортивно-оздоровительный центр».Александровской городской прокуратурой установлено, что в рамках заключенного муниципального контракта стоимостью более 47 млн. рублей работы по реконструкции стадиона должны были быть завершены не позднее 30.06.2022 года.Но строительные работы своевременно завершены не были, окончательная приемка выполненных работ произведена заказчиком только в середине сентября 2022 года, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вынесено постановление о возбуждении дела о бездействии, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.Материалы административного дела находятся на рассмотрении в мировом суде г. Александрова и Александровского района.Фото https://www.pxfuel.com