После бегства Аллы Пугачевой из России народ гадает, где же остальные члены ее огромной семьи.

После бегства Аллы Пугачевой из России народ гадает, где же остальные члены ее огромной семьи.Примадонна российской эстрады, кажется, и месяца не пробыла дома, как вновь уехала в Израиль, где проводила время с весны. Правда, родину артистка покинула со скандалом: сидя за бугром она написала гневный пост, адресованный недоброжелателям, в котором назвала россиян "рабами". Вместе с тем пошли слухи об отъезде из России родственников Аллы Пугачевой.Сначала подобные разговоры коснулись Кристину Орбакайте, однако она уже успела злые толки, опубликовав снимок из Москвы. А вот о местонахождении внука звезды Никиты Преснякова ничего неизвестно до сих пор. Напомним, в прессе появилась информация о том, что молодого артиста, якобы, мобилизовали. Он успокоил поклонников и заверил, что ничего такого с ним не происходило. А потом пропал.Вот уже который день в соцсетях родственника Аллы Пугачевой тишина. Поговаривают, что сын Кристины Орбакайте тайком покинул Россию, при этом бросив здесь свою супругу, которая теперь появляется на вечеринках в гордом одиночестве.Журналистка Алена Жигалова в своем телеграм-канале опубликовала информацию о том, что Преснякова-младшего, якобы, заметили на границе с Эстонией в попытках смыться из родных краев."Я сразу представила, как Никита Пресняков в темных очках и шапочке лезет где-то под колючей проволокой", – с иронией отметила светская сплетница в своем шоу.Какие бы разговоры не ходили вокруг внука Аллы Пугачевой, он пока отказывается комментировать свое местоположение, предпочитая хранить молчание.