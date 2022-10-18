Онлайн-премьера остросоциального драматического сериала «Право на свободу» (16+) состоится 20 октября эксклюзивно в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Проект рассказывает о работе

Онлайн-премьера остросоциального драматического сериала «Право на свободу» (16+) состоится 20 октября эксклюзивно в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Проект рассказывает о работе волонтеров, которые помогают освободить людей из современного рабства, имеющего самые разные формы. Сериал создан кинокомпанией Amalgama Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и войдет в линейку Wink Originals. По сюжету успешного программиста