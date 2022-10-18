Онлайн-премьера остросоциального драматического сериала «Право на свободу» (16+) состоится 20 октября эксклюзивно в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Проект рассказывает о работе
<a href="https://33live.ru/novosti/18-10-2022-raby-—-ne-my-serial-pravo-na-svobodu-rasskazhet-o-borbe-s-sovremennym-rabstvom.html" target="_blank">Рабы — не мы: сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабством</a> - Онлайн-премьера остросоциального драматического сериала «Право на свободу» (16+) состоится 20 октября эксклюзивно в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Проект рассказывает о работе
[url=https://33live.ru/novosti/18-10-2022-raby-—-ne-my-serial-pravo-na-svobodu-rasskazhet-o-borbe-s-sovremennym-rabstvom.html]Рабы — не мы: сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабством[/url] - Онлайн-премьера остросоциального драматического сериала «Право на свободу» (16+) состоится 20 октября эксклюзивно в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Проект рассказывает о работе