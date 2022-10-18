Наталья Подольская рассказала о своем самочувствии после серьезной травмы.

Наталья Подольская рассказала о своем самочувствии после серьезной травмы.Популярная российская исполнительница Наталья Подольская ведет довольно-таки активный и открытый образ жизни. Сегодня она занимается не только воспитание детей, но и принимает участие в различных проектах. Так, супруга Владимира Преснякова снимается новом сезоне шоу "Ледниковый период" на Первом канале.В паре с артисткой в грандиозном проекте участвует также опытный фигурист Дмитрий Соловьев. Однако, несмотря на присутствие рядом профессионалов, выпускницу "Фабрики звезд" не удалось спасти от серьезных травм.Наталья Подольская изуродовала себе лицо на репетиции еще в самом начале очередного сезона ледового шоу. Из-за неудачного падения звезда поп-сцены сильно ударилась об лед, в результате чего рассекла себе подбородок.Певицу экстренно госпитализировали в больницу. Помочь жене Владимира Преснякова избавиться от последствий опаснейшей травмы смогли врачи. Медикам пришлось наложить швы на лицо музыканта.Меж тем, Наталья Подольская приняла решение продолжить участие в проекте "Ледниковый период". Об этом она рассказала в интервью порталу Starhit. Артистка подчеркнула, что ей пришлось десять дней проходить со швами. Однако певице не повезло дважды. После возвращения она вновь пострадала на репетиции, столкнувшись с другими участниками, но обошлось уже без травм.