Разворотные петли на м7 возле деревень Дроздовка и Сенино в Ковровском районе начнут...

Разворотные петли на м7 возле деревень Дроздовка и Сенино в Ковровском районе начнут функционировать к концу этого года. Работы завершены на 80%, сообщает Упрдор Москва - Нижний Новгород.Устройство одноуровневых развязок позволит увеличить пропускную способность одного из самых оживленных участков трассы. И повысит безопасность дорожного движения. Возле Сенино асфальтируют дорогу, у Дроздовки уже начались работы по благоустройству. На разворотных петлях планируется установить больше ста светодиодных светильников, металлическое барьерное ограждение и новые дорожные знаки. Сейчас на участке действует скоростное ограничение - 50 километров в час.