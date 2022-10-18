Учреждение планируют открыть к началу нового театрального сезона.

Владимирский драмтеатр планируют открыть к началу нового театрального сезона. На объекте побывал Александр Авдеев.«Строители делают стяжку пола, восстанавливают механизмы сцены, приступили к отделочным работам. По рекомендации экспертов проектная толщина витражного остекления фасада здания будет увеличена. Каркасы должны привезти после 20 октября. Стёкла заказаны, первая поставка ожидается 1 ноября», - уточнил губернатор.Перед подрядчиком стоит задача заменить остекление к зиме, что позволит быстро и качественно проводить внутренние работы.«Сроки для нас важны – рассчитываем открыть учреждение раньше, чем прописано в контракте, к началу следующего театрального сезона», - резюмировал глава региона.Напомним, что в 2020 году Владимирский академический областной драматический театр пережил трагедию - в здании на Театральной площади случился пожар. Виновным в ЧП электромонтёр. Ущерб оценили в 118 млн рублей. На восстановление театра