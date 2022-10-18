Сегодня открыли сквозной проезд по перекрестку М7- Больничный проезд. К сожалению, ремонт М-7 на...

Сегодня открыли сквозной проезд по перекрестку "М7- Больничный проезд.К сожалению, ремонт М-7 на этом приостанавливается до следующего сезона, сообщил глава Покрова Олег Котров в своем паблике в ВК.Дорожное полотно от Больничного до Герасимова сделать не успевают, отметил он.В итоге. Администрация города обратилась в ФКУ Упрдор с просьбой завершить хотя бы ремонт, начатый на пешеходно-транспортной дорожке вдоль домов 10-52 по ул. Ленина.О результатах жителям города сообщат позже.Фото https://www.pxfuel.com